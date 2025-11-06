В Кремле прокомментировали ситуацию вокруг ядерных испытаний в мире: к чему это ведет

Несколько стран мира заявили о скором проведении ядерных испытаний. Однако Кремль не видит причин для паники. Власти России не считают, что современный мир стал ближе к ядерной войне, чем во время Карибского кризиса. Так заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
Он уточнил, что руководство не стало бы приходить к таким заключениям. Такой комментарий пресс-секретарь президента РФ дал на поручение главы государства проработать возможность начала подготовки ядерных испытаний и проведенные недавно испытания ракет «Буревестник» и аппарата «Посейдон».
Кроме того, о необходимости проведения тестирования ядерного оружия заявил американский лидер Дональд Трамп. По его мнению, стоит испытать его как можно скорее. Президент отдал соответствующей приказ Министерству войны.