Трамп пообещал договориться с Россией «за пару месяцев»

По словам президента США Дональда Трампа, его российский коллега Владимир Путин признался, что Россия на протяжении десяти лет пыталась найти способ урегулировать конфликт в Украине и не смогла добиться результата, об этом сообщает РИА Новости.

По словам президента США Дональда Трампа, его российский коллега Владимир Путин признался, что Россия на протяжении десяти лет пыталась найти способ урегулировать конфликт в Украине и не смогла добиться результата, об этом сообщает РИА Новости. Трамп рассказал об этом во время выступления на Американском бизнес‑форуме и процитировал недавний разговор с Путиным который состоялся две недели назад.

Американский лидер также подчеркнул что за время своего президентства ему удалось уладить ряд международных конфликтов и что некоторые из них он разрешал очень быстро по его утверждению буквально за час и без участия ООН. 3 ноября Трамп представил документ где говорится о том что за восемь месяцев он окончил восемь войн и отметил что единственный конфликт который он не сумел завершить это конфликт между Москвой и Киевом. При этом он заверил что готов попытаться договориться с Россией «за пару месяцев» и добиться мира на Украине если получит такую возможность.

Ранее эксперт заявил, что испытания ядерного оружия США спровоцируют 20 стран.

