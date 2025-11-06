Трамп пообещал договориться с Россией «за пару месяцев»

Американский лидер также подчеркнул что за время своего президентства ему удалось уладить ряд международных конфликтов и что некоторые из них он разрешал очень быстро по его утверждению буквально за час и без участия ООН. 3 ноября Трамп представил документ где говорится о том что за восемь месяцев он окончил восемь войн и отметил что единственный конфликт который он не сумел завершить это конфликт между Москвой и Киевом. При этом он заверил что готов попытаться договориться с Россией «за пару месяцев» и добиться мира на Украине если получит такую возможность.