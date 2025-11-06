Politico: Евросоюз прекращает выдачу россиянам шенгенских мультивиз

Евросоюз готовит очередные изменения в визовой политике в отношении российских граждан. Брюссель намерен сократить возможности для регулярных поездок в страны Шенгенской зоны и ужесточить контроль за перемещениями россиян внутри ЕС. Новый режим дополняет уже действующие ограничения, которые постепенно усиливаются с 2022 года после начала военного конфликта на Украине.
Евросоюз готовится к дальнейшему ужесточению визовых правил для граждан России, фактически прекратив выдачу многократных шенгенских разрешений в большинстве случаев, сообщили изданию Politico три европейских чиновника.
Россияне будут получать только однократные визы, за некоторыми исключениями по гуманитарным соображениям или для лиц, которые также имеют гражданство ЕС.
Брюссель уже усложнил и удорожил получение виз для россиян, приостановив действие соглашения об упрощении визового режима с Москвой в конце 2022 года после начала конфликта на Украине. Некоторые страны-члены ЕС, например, страны Балтии, пошли дальше, полностью запретив или серьезно ограничив въезд россиян на свою территорию.
Однако выдача виз остается приоритетом самих стран, и хотя Европейская комиссия может усложнить этот процесс, она не может ввести полный и всеобъемлющий запрет на въезд для российских туристов.
По данным Еврокомиссии, в 2024 году более полумиллиона россиян получили шенгенские визы. Это значительный рост по сравнению с 2023 годом, хотя все еще намного ниже довоенного уровня: в 2019 году было выдано более 4 млн виз. Венгрия, Франция, Испания и Италия продолжают исправно выдавать туристические визы гражданам России. По оценке Ассоциации туроператоров России, россияне в 2024 году совершили 1,4 млн поездок в Европу. По сравнению с 2019 годом количество визитов в страны ЕС сократилось в десять раз.
Ожидается, что новые, более строгие правила будут официально приняты и вступят в силу на этой неделе.
Отдельно и в рамках своего 19-го пакета санкций ЕС планирует ограничить передвижения российских дипломатов, обязав их заранее информировать государства, если они пересекают Шенгенскую зону.
Так Европа хочет противодействовать «все более враждебной разведывательной деятельности» Кремля.
В декабре Еврокомиссия также собирается представить свою новую общеблоковую визовую стратегию, в которой будут изложены общие рекомендации, в том числе призывающие страны-члены эффективнее использовать свою визовую политику в отношении враждебных стран и вводить более строгие критерии для россиян и граждан других стран.
ЕС закрыл воздушное пространство для российских самолетов после начала военной операции на Украине в феврале 2022 года. Затем отдельные страны союза ввели визовые ограничения: ограничения на въезд по уже выданным шенгенским визам и ограничения на выдачу новых документов. Осенью 2023 года Еврокомиссия также запретила въезд в страны ЕС автомобилям с российскими регистрационными номерами, отнеся такие автомобили к категории запрещенного импорта.