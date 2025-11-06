Politico: Евросоюз прекращает выдачу россиянам шенгенских мультивиз

По данным Еврокомиссии, в 2024 году более полумиллиона россиян получили шенгенские визы. Это значительный рост по сравнению с 2023 годом, хотя все еще намного ниже довоенного уровня: в 2019 году было выдано более 4 млн виз. Венгрия, Франция, Испания и Италия продолжают исправно выдавать туристические визы гражданам России. По оценке Ассоциации туроператоров России, россияне в 2024 году совершили 1,4 млн поездок в Европу. По сравнению с 2019 годом количество визитов в страны ЕС сократилось в десять раз.