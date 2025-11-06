Трамп: США, РФ и КНР работают над планом ядерного разоружения

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в данный момент между Москвой и Вашингтоном не ведутся экспертные переговоры по вопросам ядерного разоружения. Однако, по его словам, эта тема остаётся актуальной и продолжает фигурировать в повестке международных отношений.