Трамп: США, РФ и КНР работают над планом ядерного разоружения

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон, Москва и Пекин могут работать над совместным планом ядерного разоружения. Об этом он рассказал во время выступления на бизнес-форуме в Майами, подчеркнув необходимость предотвращения ядерного конфликта.
По словам Трампа, США располагают «самыми мощными вооружёнными силами в мире» и сохраняют статус ведущей ядерной державы.
«Возможно, мы работаем над планом ядерного разоружения трех наших, посмотрим, сработает ли это», — отметил он.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в данный момент между Москвой и Вашингтоном не ведутся экспертные переговоры по вопросам ядерного разоружения. Однако, по его словам, эта тема остаётся актуальной и продолжает фигурировать в повестке международных отношений.