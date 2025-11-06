Ричмонд
Трамп: США, РФ и КНР работают над планом ядерного разоружения

По словам Трампа, США располагают «самыми мощными вооружёнными силами в мире».

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон, Москва и Пекин могут работать над совместным планом ядерного разоружения. Об этом он рассказал во время выступления на бизнес-форуме в Майами, подчеркнув необходимость предотвращения ядерного конфликта.

По словам Трампа, США располагают «самыми мощными вооружёнными силами в мире» и сохраняют статус ведущей ядерной державы.

«Возможно, мы работаем над планом ядерного разоружения трех наших, посмотрим, сработает ли это», — отметил он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в данный момент между Москвой и Вашингтоном не ведутся экспертные переговоры по вопросам ядерного разоружения. Однако, по его словам, эта тема остаётся актуальной и продолжает фигурировать в повестке международных отношений.

