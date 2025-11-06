Российские войска освободили 25 зданий в Купянске за сутки

Командир штурмового отряда 121-го мотострелкового полка ВС РФ с позывным «Лаврик» заявил о планах полного освобождения Купянска в течение недели. По его словам, российские подразделения ведут зачистку правобережной части города, где осталось около 130 зданий, 25 из которых были заняты за последние сутки. Об этом пишет РИА «Новости».