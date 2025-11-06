Российские войска освободили 25 зданий в Купянске за сутки

Несмотря на попытки ВСУ деблокировать город, продвижение российских войск продолжается. Дроноводы группировки «Запад» за сутки уничтожили пять пикапов с украинскими боевиками на подступах к Купянску. Командир подчеркнул боевой настрой личного состава и уверенность в выполнении поставленной задачи.
Ранее сообщалось, что военные ВСУ в районе Купянска массово сдаются в плен. ВС России приближаются к полному окружению украинской группировки в районе Купянска, отмечали в Минобороны. По словам одного из российских штурмовиков, город будет освобождён в течение недели.
Купянск находится в 116 км от Харькова на берегу реки Оскол в месте впадения в неё реки Купянка. По данным на 2022 год, там проживало около 27 тысяч человек.
Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.