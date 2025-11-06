Россия отвергла обвинения в причастности к полётам дронов над Бельгией

В посольстве напомнили, что Москва неоднократно предлагала конструктивный диалог, включая консультации с Польшей после аналогичных инцидентов, однако эти инициативы остались без ответа. В заявлении выражено сожаление в связи с нарастающей волной спекуляций вокруг «дроновой темы» в Европе.
Ранее сообщалось, что Бельгия проведёт экстренное заседание Совета по национальной безопасности из-за инцидентов с дронами. Кроме того, страна планирует инициировать консультации с НАТО по 4-й статье договора.
