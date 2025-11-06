Россия отвергла обвинения в причастности к полётам дронов над Бельгией

Посольство России в Бельгии категорически опровергло причастность РФ к полётам беспилотников над военными базами и аэропортами страны. В заявлении для телеканала VRT дипмиссия подчеркнула, что у России «нет ни поводов, ни интересов» для подобных действий, а обвинения основаны на спекуляциях в духе highly likely (весьма вероятно — мем, который вошёл в обиход русского интернета в 2018 году после заявления тогдашнего премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о «высокой вероятности» причастности России к отравлению Сергея Скрипаля).