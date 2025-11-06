Ричмонд
Россия отвергла обвинения в причастности к полётам дронов над Бельгией

Посольство России в Бельгии категорически опровергло причастность РФ к полётам беспилотников над военными базами и аэропортами страны. В заявлении для телеканала VRT дипмиссия подчеркнула, что у России «нет ни поводов, ни интересов» для подобных действий, а обвинения основаны на спекуляциях в духе highly likely (весьма вероятно — мем, который вошёл в обиход русского интернета в 2018 году после заявления тогдашнего премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о «высокой вероятности» причастности России к отравлению Сергея Скрипаля).

В посольстве напомнили, что Москва неоднократно предлагала конструктивный диалог, включая консультации с Польшей после аналогичных инцидентов, однако эти инициативы остались без ответа. В заявлении выражено сожаление в связи с нарастающей волной спекуляций вокруг «дроновой темы» в Европе.

Ранее сообщалось, что Бельгия проведёт экстренное заседание Совета по национальной безопасности из-за инцидентов с дронами. Кроме того, страна планирует инициировать консультации с НАТО по 4-й статье договора.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

