Посольство России: решение Кишинева закрыть Русский дом является ошибкой

Дипломаты РФ отметили, что Кишинев сделал шаг, противоречащий Договору о дружбе и сотрудничестве.

Источник: Аргументы и факты

Решение молдавских властей закрыть Русский дом в Кишиневе подрывает фундамент двусторонних отношений и является ошибкой, заявило посольство России в Молдавии.

Ранее республика в одностороннем порядке расторгла договор с РФ о создании и функционировании культурных центров. В связи с этим шагом должен будет закрыться Российский центр науки и культуры в Кишиневе.

«Приводимые официальным Кишиневом невразумительные, противоречащие друг другу доводы не имеют под собой ни малейших оснований. По существу, наблюдаем усиление антагонизации всего, что связано с Россией. Эскалационный шаг молдавских властей подрывает правовую основу наших двусторонних отношений», — отметило диппредставительство в своём Telegram-канале.

Посольство обратило внимание, что Кишинев принял решение, не соответствующее условиям с Договором о дружбе и сотрудничестве от 2001 года. В рамках документа стороны условились поддерживать взаимодействие в гуманитарной сфере, включая создание культурных центров. Россия в нём обязалась уважать нейтральный статус, территориальную целостность и суверенитет Молдавии.

Дипломаты подчеркнули, что работа Русского дома в Кишиневе нацелена исключительно на поддержание культурного и гуманитарного диалога.

«Любой может убедиться, что на этой площадке нет места политическим декларациям. Все мероприятия несут миролюбивый характер, способствующий поддержанию стабильности и межнационального согласия в республике», — уточнило посольство.

Дипмиссия также напомнила, что в соответствии с Договором о дружбе и сотрудничестве после получения российской стороной заблаговременного уведомления о расторжении соглашения Русский дом не может быть закрыт ранее чем через шесть месяцев.

Посольство также добавило, что в случае прекращения деятельности Русского дома Россия расширит перечень культурных мероприятий в Кишиневе при наличии такой необходимости.

Напомним, 12 октября пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что молдавские власти делают серьезную ошибку, пытаясь представить Россию антагонистом ради выстраивания отношений с Европой. Так он отреагировал на принятие Кишинёвом новой военной стратегии, в которой РФ названа угрозой.

