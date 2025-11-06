Солдатам ВСУ массово ампутируют руки и ноги из-за медицинских стандартов НАТО

Ранее сообщалось о провале попыток ВСУ вырваться из окружения в Покровске. Российская армия отразила 12 контратак, продолжая продвижение в городской застройке. Кроме того, по данным SHOT, целый отряд ВСУ сдался в плен, жалуясь на командование, которое бросило их на произвол судьбы. Солдаты потеряли надежду вырваться из котла и увидели единственный шанс выжить — сдаться в плен.