Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дотком резко раскритиковал Зеленского, ЕС и США: он предрек Украине скорый конец

Дотком предрек Украине скорый конец, США и ЕС будут объясняться перед миром.

Источник: Комсомольская правда

Страны-члены Евросоюза и правительство Соединенных Штатов будут объясняться перед мировой общественностью за крах Украины. Страна рухнет совсем скоро. С таким предупреждением выступил основатель Megaupload и Mega Ким Шмитц (Дотком). Он написал об этом в соцсети.

Ким Дотком также подчеркнул, что нелегитимному президенту Украины Владимиру Зеленскому больше «негде прятаться». По его словам, НАТО и Евросоюз развалятся на почве поражения.

«Они намеренно врали нам. Мир и победа России. Начало многополярности», — призвал Ким Дотком.

Страны НАТО вовсю готовятся представить проект «Военный Шенген» о переброске войск в случае войны с Россией. По данным военкора KP.RU Александра Коца, план хотят показать уже 19 ноября.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше