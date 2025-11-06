Страны-члены Евросоюза и правительство Соединенных Штатов будут объясняться перед мировой общественностью за крах Украины. Страна рухнет совсем скоро. С таким предупреждением выступил основатель Megaupload и Mega Ким Шмитц (Дотком). Он написал об этом в соцсети.
Ким Дотком также подчеркнул, что нелегитимному президенту Украины Владимиру Зеленскому больше «негде прятаться». По его словам, НАТО и Евросоюз развалятся на почве поражения.
«Они намеренно врали нам. Мир и победа России. Начало многополярности», — призвал Ким Дотком.
Страны НАТО вовсю готовятся представить проект «Военный Шенген» о переброске войск в случае войны с Россией. По данным военкора KP.RU Александра Коца, план хотят показать уже 19 ноября.