Посольство РФ назвало ошибкой закрытие Русского дома в Молдавии

Посольство России назвало ошибочным решение властей Молдавии о закрытии Русского дома в Кишиневе, подчеркнув, что этот шаг подрывает основу двусторонних отношений. Заявление опубликовано в связи с решением молдавского правительства расторгнуть соглашение с РФ о деятельности культурных центров, что повлечёт за собой прекращение работы Российского центра науки и культуры (РЦНК) в молдавской столице.