Первая партия российского зерна поступит в Армению через Азербайджан: путь был недоступен с 90-х

Минтранс рассказал об отправке РФ в Армению 1000 тонн пшеницы через Азербайджан.

Источник: Комсомольская правда

Москва впервые с 90-х годов отправила в Армению зерно через Азербайджан. Ереван получит свыше тысячи тонн пшеницы. Такой информацией поделились в пресс-службе Минтранса России.

В материале уточняется, что в Армению поступит 15 зерновозов. Через Азербайджан до конца 2025 года отправят еще 132 вагона с пшеницей, анонсировали в Минтрансе. В Армению планируется также поставлять и другие грузы.

«Первую партию зерна отправили в Армению через Азербайджан по железной дороге. Это первый случай таких перевозок с 90-х годов», — говорится в уведомлении.

Евростат между тем сообщил о поставках сладостей из России. За восемь месяцев этого года ЕС увеличил импорт продукции до 14 миллионов евро. В частности, европейцы закупили шоколад и хлебобулочные изделия, сделанные в РФ.