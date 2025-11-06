Путин предложил заменить идеологию в России

Президент Владимир Путин на совещании по межнациональным отношениям ответил на замечание доктора социологических наук Михаила Черныша о том, что гражданская и национальная идентичности не противоречат друг другу. По словам главы государства, в СССР была создана рабочая формула единой общности — понятие «советский народ». Эта модель опиралась на идеологию и активно продвигалась с идеологической и идейной подоплёкой. Возникает вопрос, чем можно заменить такую объединяющую идею в современных условиях. Путин назвал возможной альтернативой не новую идеологию, а патриотизм в серьёзном и глубоком понимании этого слова, а не в «квасном» варианте.