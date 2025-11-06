Путин предложил заменить идеологию в России

Президент Владимир Путин на совещании по межнациональным отношениям ответил на замечание доктора социологических наук Михаила Черныша о том, что гражданская и национальная идентичности не противоречат друг другу. По словам главы государства, в СССР была создана рабочая формула единой общности — понятие «советский народ». Эта модель опиралась на идеологию и активно продвигалась с идеологической и идейной подоплёкой. Возникает вопрос, чем можно заменить такую объединяющую идею в современных условиях. Путин назвал возможной альтернативой не новую идеологию, а патриотизм в серьёзном и глубоком понимании этого слова, а не в «квасном» варианте.
Президент подчеркнул, что такой патриотизм предполагает воспитание любви и преданности общей Родине, и каждый народ и этнос, живущий в границах России, должен осознавать практическое значение этого чувства для себя. Сохранение единой страны, как подчеркнул он, отвечает коренным интересам всех народов России, поскольку обеспечивает надёжную защиту и придаёт уверенность в завтрашнем дне и в будущем их детей. Путин также поддержал предложение объявить 2026 год Годом единства народов России.
Кроме того, президент ранее отмечал, что враждебные иностранные идеологии русофобии направлены против всех народов государства. Он заявил, что существование России невозможно без русского народа и русского этноса, и выразил озабоченность попытками внешнего давления, подрывающими межнациональную стабильность внутри страны.
