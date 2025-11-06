Путин одобрил идею объявить 2026 год Годом единства народов России

2026 год в России может быть объявлен годом единства народов РФ. Соответствующую инициативу поддержал президент Владимир Путин.
«Хорошее предложение, давайте так и сделаем», — сказал Путин, принимая участие в Совете по межнациональным отношениям.
Глава государства добавил, что даст поручение подготовить проекты соответствующих решений. Также он подчеркнул, что единство народа России является основной суверенитета страны и призва избегать провокаций в межнациональных отношениях.
Также Путин отметил, что единство россиян имеет особую ценность. По его словам, русский народ умеет объединяться перед угрозами и вместе радоваться достижениям. Президент указал на то, что страна сегодня, как и в 1612 году во время польской интервенции, отстаивает свой суверенитет и независимость.
Российский лидер призвал беречь общественное и национальное единство, ценности и общие устои, назвав их самой важной и главной опорой суверенитета Российской Федерации.
Президент отметил, что яркий пример подлинного межнационального единения, боевого братства показывают российские солдаты и офицеры в ходе специальной военной операции, которые доказывают в сражении, что все россияне — один народ.
В то же время провокаторы из-за рубежа хотят пошатнуть народное единство в России, используя межнациональные факторы, указал российский президент. Путин призвал пресекать провокации и попытки разжечь между людьми рознь на национальной почве.
Кроме того, президент предложил создать правительственную комиссию по вопросам межнациональных отношений. Об этом он также сказал в ходе заседания Совета по межнациональным отношениям.
Ранее Путин перечислил ценности, которые являются основополагающими для россиян и формировались на протяжении многих веков. Среди них — единство народов, стремление к справедливости и состраданию, а также любовь к семье и детям, отметил российский лидер.
Также ранее президент России подверг критике высказывания «ура-патриотов» о том, что «Россия только для русских», указав на то, что ущемление каких-либо наций внутри России развалит страну. Глава государства отметил, что РФ — многонациональная и многоконфессиональная страна и призвал бережно относиться к этому.