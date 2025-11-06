Песков: Россия не установила сроков для подготовки к ядерным испытаниям

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сроки подготовки к возможным ядерным испытаниям, о которых говорилось в предложениях Совета безопасности РФ, не установлены.
По его словам, эти работы будут продолжаться ровно столько, сколько потребуется для понимания намерений администрации Вашингтона.
— Ровно столько потребуется времени, сколько понять, что имеет в виду администрация Вашингтона, — цитирует Пескова РИА Новости.
Президент России Владимир Путин незадолго до этого назвал серьезной ситуацию, связанную с заявлением его коллеги из США Дональда Трампа о ядерных испытаниях. Американская армия провела тестовый запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, которая способна нести ядерный заряд. Сам Трамп также поручил Министерству войны США начать испытания ядерного оружия. Тем не менее Вашингтон продолжает вести с Москвой и Пекином переговоры по ядерному разоружению.
Ранее в газете The Wall Street Journal (WSJ) выразили мнение, что Россия и Китай могут извлечь выгоду из возобновления испытаний ядерного оружия США.