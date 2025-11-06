Песков: Россия не установила сроков для подготовки к ядерным испытаниям

Президент России Владимир Путин незадолго до этого назвал серьезной ситуацию, связанную с заявлением его коллеги из США Дональда Трампа о ядерных испытаниях. Американская армия провела тестовый запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, которая способна нести ядерный заряд. Сам Трамп также поручил Министерству войны США начать испытания ядерного оружия. Тем не менее Вашингтон продолжает вести с Москвой и Пекином переговоры по ядерному разоружению.