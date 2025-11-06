Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Песков: Россия не установила сроков для подготовки к ядерным испытаниям

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сроки подготовки к возможным ядерным испытаниям, о которых говорилось в предложениях Совета безопасности РФ, не установлены.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сроки подготовки к возможным ядерным испытаниям, о которых говорилось в предложениях Совета безопасности РФ, не установлены.

По его словам, эти работы будут продолжаться ровно столько, сколько потребуется для понимания намерений администрации Вашингтона.

— Ровно столько потребуется времени, сколько понять, что имеет в виду администрация Вашингтона, — цитирует Пескова РИА Новости.

Президент России Владимир Путин незадолго до этого назвал серьезной ситуацию, связанную с заявлением его коллеги из США Дональда Трампа о ядерных испытаниях. Американская армия провела тестовый запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, которая способна нести ядерный заряд. Сам Трамп также поручил Министерству войны США начать испытания ядерного оружия. Тем не менее Вашингтон продолжает вести с Москвой и Пекином переговоры по ядерному разоружению.

Ранее в газете The Wall Street Journal (WSJ) выразили мнение, что Россия и Китай могут извлечь выгоду из возобновления испытаний ядерного оружия США.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше