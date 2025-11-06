В ЕС испугались россиян, получивших гражданство Сербии: Еврокомиссия обратилась к Белграду

Еврокомиссия обратилась к Белграду с вопросом о выдаче россиянам сербских паспортов. Это может якобы создавать риски для Евросоюза. Так описано в докладе Еврокомиссии.
В документе говорится, что новоиспеченные граждане Сербии имеют возможность передвигаться по территории Евросоюза без виз. По мнению представителей ЕК, это угрожает безопасности стран ЕС.
В связи с вышеописанным Еврокомиссия призвала Сербию тщательнее проверять, кому Белград выдает паспорта. В ЕК заявили, что подающим заявления на гражданство необходимо пройти контроль на «предмет безопасности».
