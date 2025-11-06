Ричмонд
В ЕС испугались россиян, получивших гражданство Сербии: Еврокомиссия обратилась к Белграду

ЕК предупредила Сербию о рисках для Евросоюза от выдачи паспортов россиянам.

Источник: Комсомольская правда

Еврокомиссия обратилась к Белграду с вопросом о выдаче россиянам сербских паспортов. Это может якобы создавать риски для Евросоюза. Так описано в докладе Еврокомиссии.

В документе говорится, что новоиспеченные граждане Сербии имеют возможность передвигаться по территории Евросоюза без виз. По мнению представителей ЕК, это угрожает безопасности стран ЕС.

В связи с вышеописанным Еврокомиссия призвала Сербию тщательнее проверять, кому Белград выдает паспорта. В ЕК заявили, что подающим заявления на гражданство необходимо пройти контроль на «предмет безопасности».

Еврокомиссия ведет отвратительную монополистскую политику в связи с ее целями судиться с Польшей, Венгрией и Словакией из-за экспортных ограничений для украинских товаров, заявил политик Флориан Филиппо. Он отметил, что соответствующее преследование недопустимо.

