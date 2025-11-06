Призыв — 2025: Десантно-штурмовые войска пополнили свыше 1500 новобранцев

На стрельбах сначала волновался, но потом попадал даже в «девятку». Очень помогает спортивная подготовка, — поделился впечатлениями победитель чемпионата мира Dageki World Full Contact Karate Championship 2024 в Канаде рядовой Татымбек Нугербек из Астаны, — Обкатка бронетехникой — это мощное ощущение силы и уверенности.