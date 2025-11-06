Ричмонд
Призыв — 2025: Десантно-штурмовые войска пополнили свыше 1500 новобранцев

В соединения и воинские части Десантно-штурмовых войск, дислоцированных в Алматы, Конаеве и Талдыкоргане, прибыло свыше 1500 молодых бойцов.

С первых дней с ними проводится комплекс мероприятий по адаптации, включающий учебные сборы роты молодых солдат. Десантники осваивают основы воинской службы, проходят строевую, огневую, тактическую и физическую подготовку, изучают общевоинские уставы и правила внутреннего распорядка.

Наша основная задача — помочь новобранцам быстро адаптироваться, ознакомиться с воинскими традициями и подготовиться к принятию Военной присяги, — отметил заместитель командира войсковой части 61993 по воспитательной и идеологической работе подполковник Даурен Туленбаев. — Процесс обучения строится комплексно, сочетая физическую, психологическую подготовку и военно-патриотические мероприятия.

В процессе адаптации активно участвуют психологи. С молодыми бойцами проводятся диагностические тестирования, групповые тренинги и индивидуальные консультации. Все это способствует формированию здорового морально-психологического климата в подразделениях.

Особое место в программе сборов занимает боевая и огневая подготовка. На полигонах молодые десантники впервые выполнили упражнения начальных стрельб из автомата Калашникова, отработали действия в составе отделений и прошли обкатку бронетехникой.

На стрельбах сначала волновался, но потом попадал даже в «девятку». Очень помогает спортивная подготовка, — поделился впечатлениями победитель чемпионата мира Dageki World Full Contact Karate Championship 2024 в Канаде рядовой Татымбек Нугербек из Астаны, — Обкатка бронетехникой — это мощное ощущение силы и уверенности.

С каждым днем молодые десантники все больше чувствуют себя частью большой воинской семьи. Впереди у них прыжки с парашютом, полевые выходы и новые этапы боевой учебы.