Победивший на выборах мэра Нью-Йорка демократ создаёт переходную команду из одних женщин

На утренней пресс-конференции в районе Куинс Мамдани огласил состав команды, которую он назвал ключевым инструментом для реализации «самой амбициозной политической платформы Нью-Йорка за последнее поколение». По его словам новая команда призвана превратить предвыборные обещания в конкретные решения и обеспечить плавный переход к новой администрации. Он подчеркнул что команда будет равноценно компетентной сострадательной и честной готовой так же усердно работать как миллионы жителей города.