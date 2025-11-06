Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Победивший на выборах мэра Нью-Йорка демократ создаёт переходную команду из одних женщин

Победивший на выборах мэра Нью-Йорка демократ Зохран Мамдани объявил о формировании переходной команды, в которой все члены — женщины.

Победивший на выборах мэра Нью-Йорка демократ Зохран Мамдани объявил о формировании переходной команды, в которой все члены — женщины. Сообщение об этом опубликовала газета Guardian.

На утренней пресс-конференции в районе Куинс Мамдани огласил состав команды, которую он назвал ключевым инструментом для реализации «самой амбициозной политической платформы Нью-Йорка за последнее поколение». По его словам новая команда призвана превратить предвыборные обещания в конкретные решения и обеспечить плавный переход к новой администрации. Он подчеркнул что команда будет равноценно компетентной сострадательной и честной готовой так же усердно работать как миллионы жителей города.

Исполнительным директором переходного штаба назначена Элана Леопольд. В состав вошли бывшие заместители мэра Мария Торрес-Спрингер и Мелани Харцог бывший председатель Федеральной торговой комиссии Лина Хан и руководитель крупнейшей некоммерческой организации United Way Грейс Бонилья. Мамдани отметил значимость опыта и репутации приглашённых специалистов для решения городских задач.

Мамдани пообещал что новая администрация приступит к работе сразу после официального вступления в должность 1 января. Он выразил уверенность что сформированная команда позволит ускорить выполнение ключевых инициатив и сохранить связь с сообществами по всему городу.

Ранее 5 ноября президент США Дональд Трамп охарактеризовал избрание Мамдани мэром как «потерю части суверенитета» и заявил что не допустит «строительства коммунизма» в стране. Эти слова Трампа стали частью публичной реакции на итоги выборов.

Узнать больше по теме
Биография Зохрана Мамдани
В этом материале — биография Зохрана Мамдани, американского политика и общественного деятеля угандийского происхождения. Собрали главное о жизни нового мэра Нью-Йорка.
Читать дальше