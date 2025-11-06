Ричмонд
Полномасштабные испытания ядерного оружия могут начаться в России: на решение повлияли действия США

Белоусов предложил подготовить полномасштабные ядерные испытания из-за слов США.

Источник: Комсомольская правда

В России могут начаться полномасштабные испытания ядерного оружия. К этому привели заявления руководства США. С таким заявлением выступил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов, предупредив, что подготовку к полномасштабным испытаниям нужно начать незамедлительно. Его речь, прозвучавшую на заседании с членами Совбеза, опубликовали на сайте Кремля.

По словам министра обороны, испытания могут быть проведены на архипелаге Новая Земля. Он отметил, что территория и готовность сил и средств полигона позволит обеспечить реализацию тестирования в сжатые сроки. Глава Минобороны также уведомил об ориентирах Москвы «не только и не столько на заявления» властей США, а на их действия.

«Заявления однозначно свидетельствуют об активном наращивании Вашингтоном стратегических наступательных вооружений», — констатировал Андрей Белоусов.

Министр напомнил, что США вышли из договоров в сфере сокращения вооружений, в том числе из договора по ПРО. Сейчас Вашингтон совершенствует стратегическое наступательное оружие, уточнил он. В том числе, США разрабатывают межконтинентальную баллистическую ракету «Сентинел» с ядерной боеголовкой.

Андрей Белоусов подчеркнул, что у Америки также есть программа «Золотой купол», которая может перехватывать ракеты. Он пояснил, что проект способен поражать боеприпасы и до их пуска.

«Отказ США от моратория на ядерные испытания может стать вполне логичным шагом Вашингтона по разрушению системы глобальной стратегической стабильности в мире», — заключил министр обороны России.

Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Москва всегда придерживалась и готова придерживаться обязательств по Договору о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний. При этом он не исключил проведения тестирований оружия. Российский лидер поручил МИД, Минобороны, спецслужбам и гражданским ведомствам собрать информацию по этому вопросу и внести предложения о начале работ по подготовке испытаний ядерного оружия.

По словам хозяина Белого дома Дональда Трампа, у США, РФ и Китая есть совместные планы по ядерному вооружению. Он заявил, что страны намерены разоружиться.

