Песков прокомментировал планы на послание Федеральному собранию в 2025 году

Песков заявил, что решения по посланию президента в 2025 году пока нет.

На данный момент не принято решение о сроках оглашения послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию в 2025 году. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Президент самостоятельно определяет наиболее подходящее время для оглашения послания Федеральному собранию, исходя из текущих потребностей. На сегодняшний день такое решение еще не принято», — пояснил Песков газете «Ведомости».

Кроме того, пресс-секретарь проинформировал, что прямая линия с Владимиром Путиным будет совмещена с большой пресс-конференцией. Она запланирована на середину декабря текущего года. Сбор вопросов от граждан для прямой линии с Путиным в 2025 году начнется за две недели до проведения мероприятия.

