Песков прокомментировал планы на послание Федеральному собранию в 2025 году

Кроме того, пресс-секретарь проинформировал, что прямая линия с Владимиром Путиным будет совмещена с большой пресс-конференцией. Она запланирована на середину декабря текущего года. Сбор вопросов от граждан для прямой линии с Путиным в 2025 году начнется за две недели до проведения мероприятия.