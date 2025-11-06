В Чехии ожидается отставка кабмина

Учредительное заседание Палаты депутатов — нижней палаты парламента Чехии — завершилось, и в ближайшее время ожидается отставка действующего правительства, возглавляемого премьер-министром Петром Фиалой. Об этом сообщает новостной портал Deník N.
Как уточняется, заседание нынешнего кабинета министров состоится утром 6 ноября, и одним из основных пунктов повестки станет рассмотрение вопроса об отставке правительства. По данным чешских СМИ, соответствующее решение может быть принято уже в этот же день.
Согласно установленной практике, отставку правительства принимает президент республики. После этого он поручает премьеру и членам кабинета временно исполнять свои обязанности до формирования нового состава правительства.
Ранее сообщалось, что власти Чехии намерены набрать на службу в 2026 году около 2250 военнослужащих, это станет рекордным показателем в чешской истории за 20 лет.