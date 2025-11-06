В Кремле объяснили слова Путина о возможных ядерных испытаниях

Вместе с тем, российский лидер напомнил, что Москва всегда неукоснительно соблюдала свои обязательства в этом вопросе. Путин отметил преданность РФ постулатам Договора о всеобщем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) и заявил, что страна будет их придерживаться и впредь.