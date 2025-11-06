В Кремле объяснили слова Путина о возможных ядерных испытаниях

Срока относительно предложений Совета безопасности Российский Федерации по вопросу возможного начала работ по подготовке ядерных испытаний нет. Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами Совбеза поручил изучить целесообразность ядерных испытаний, а не начать непосредственную подготовку к ним. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Я хочу подчеркнуть: президент не давал поручения приступить к подготовке испытания. Президент поручил проработать вопрос о целесообразности начала подготовки к таким испытаниям», — отметил официальный представитель Кремля.
Также Песков добавил, что это займет столько времени, чтобы понять, что имеет в виду администрация Вашингтона.
Накануне российский лидер провел очное совещание с членами Совета Безопасности РФ, в том числе по итогам поездки премьер-министра правительства страны Михаила Мишустина в Китай. На этом мероприятии министр обороны РФ Андрей Белоусов сообщил, что реальные действия США демонстрируют наращивание стратегических наступательных вооружений. Глава оборонного ведомства добавил также, что Вашингтон последовательно выходит из действующих договоров по сокращению вооружений.
Путин поручил МИД России, МО РФ, спецслужбам и гражданским ведомствам сделать все, чтобы собрать и проанализировать дополнительную информацию по вопросу ядерных испытаний Соединенными Штатами Америки, и внести согласованное предложение о возможном начале работ по подготовке испытания ядерного оружия.
Вместе с тем, российский лидер напомнил, что Москва всегда неукоснительно соблюдала свои обязательства в этом вопросе. Путин отметил преданность РФ постулатам Договора о всеобщем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) и заявил, что страна будет их придерживаться и впредь.
А днем ранее, на официальной церемонии награждения государственными наградами разработчиков «Посейдона» и «Буревестника» глава государства подчеркнул, что Россия никому не угрожает, однако, ка и другие ядерные державы, занимается развитием собственного ядерного потенциала.
В последнее время президент США Дональд Трамп несколько раз в публичных выступлениях понимал тему испытаний в США ядерного оружия. Накануне глава Белого дома сообщил, что поручил Пентагону «немедленно» начать ядерные испытания.
Официальный представитель Кремля Песков отметил, что Россия не получала от США разъяснений относительно слов Дональда Трампа о возобновлении Вашингтоном ядерных испытаний. У Москвы также нет ясности относительно того, что именно Белый дом хочет протестировать.