В России заявили о готовности возобновить авиасообщение с Молдавией

Озеров отметил, что российская сторона пока не получала сигналов от нового премьер-министра Молдавии Александра Мунтяну о намерении улучшать отношения с РФ. Дипломат предположил, что это может быть связано с недавним утверждением Мунтяну в должности и занятостью другими вопросами.