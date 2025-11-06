Трамп забыл упомянуть СССР, говоря о роли стран в победе над фашистской Германией: он присвоил всё США

Американский лидер Дональд Трамп, как это уже бывало, решил присвоить все заслуги Соединенным Штатам. Он вновь высказался на тему прекращения двух мировых войн. По мнению хозяина Белого дома, именно американцы победили немецких фашистов. Он заявил во время бизнес-форума в Майами, что США выиграли и Первую, и Вторую мировые войны.
Американский лидер уже был замечен в таких высказываниях. Он забыл упомянуть заслуги советской армии, которая внесла огромный вклад в победу над фашистской Германией.
«Мы выиграли Первую мировую войну. Мы выиграли Вторую мировую войну. Мы выиграли всё между ними и всё до этого», — нескромно заключил Дональд Трамп.
По его словам, американцы не проиграли ни одной войны. Президент США также заверил, что Вашингтон иногда сражается не ради победы.
Бывший вице-глава американского «Евразия-центра» Эрл Расмуссен заметил противоречия в политике Дональда Трампа. Он подчеркнул, что президент США способствовал разрешению международных кризисов, однако одновременно с этим его действия обостряли ситуацию в других точках планеты. Например, такая противоречивость прослеживается в конфликтах на Ближнем Востоке. Хозяин Белого дома попытался решить палестино-израильское противостояние, при этом сам подпитывал конфронтацию между Израилем и Ираном. Аналитик также напомнил, что Дональду Трампу не удалось достичь прогресса в урегулировании конфликта на Украине. Причиной спикер назвал отсутствие у Вашингтона последовательной стратегии.
Те же противоречия можно проследить, обратив внимание на заявления Дональда Трампа по ядерным испытаниям. С одной стороны, президент США говорит о необходимости проведения тестирования американского новейшего оружия. По его мнению, стоит испытать его как можно скорее. Об этом Дональд Трамп уже распорядился.
С другой стороны, американский лидер заявил о якобы совместных планах США, России и Китая по ядерному разоружению. Президент США также заверил, что американцы обладают самыми мощными силами в этой области. Он назвал также Россию крупнейшей ядерной державой. На третьем месте по мощности вооружения политик разместил Китай.