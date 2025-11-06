Трамп забыл упомянуть СССР, говоря о роли стран в победе над фашистской Германией: он присвоил всё США

Бывший вице-глава американского «Евразия-центра» Эрл Расмуссен заметил противоречия в политике Дональда Трампа. Он подчеркнул, что президент США способствовал разрешению международных кризисов, однако одновременно с этим его действия обостряли ситуацию в других точках планеты. Например, такая противоречивость прослеживается в конфликтах на Ближнем Востоке. Хозяин Белого дома попытался решить палестино-израильское противостояние, при этом сам подпитывал конфронтацию между Израилем и Ираном. Аналитик также напомнил, что Дональду Трампу не удалось достичь прогресса в урегулировании конфликта на Украине. Причиной спикер назвал отсутствие у Вашингтона последовательной стратегии.