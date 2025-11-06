Песков ответил на вопрос о дате Послания Федеральному собранию

«Это зависит от решения президента. Глава государства сам выбирает время, которое, по его мнению, лучше всего соответствует потребностям. Пока решения нет», — приводят комментарий Пескова «Ведомости».
Напомним, в сентябре Песков сообщал, что идёт работа по экспертным наброскам к посланию президента. А основная предметная работа начнётся после того, как станет известна окончательная дата оглашения.
Ранее Life.ru сообщал, что Прямая линия с президентом Владимиром Путиным пройдет середине декабря, её объединят с большой пресс-конференцией. Подготовка к мероприятию началась 17 сентября после поручения президента правительству и администрации.
