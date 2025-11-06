Ричмонд
Песков ответил на вопрос о дате Послания Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин не определил дату оглашения послания Федеральному собранию. Об этом сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Источник: Life.ru

«Это зависит от решения президента. Глава государства сам выбирает время, которое, по его мнению, лучше всего соответствует потребностям. Пока решения нет», — приводят комментарий Пескова «Ведомости».

Напомним, в сентябре Песков сообщал, что идёт работа по экспертным наброскам к посланию президента. А основная предметная работа начнётся после того, как станет известна окончательная дата оглашения.

Ранее Life.ru сообщал, что Прямая линия с президентом Владимиром Путиным пройдет середине декабря, её объединят с большой пресс-конференцией. Подготовка к мероприятию началась 17 сентября после поручения президента правительству и администрации.

Больше новостей о власти, законах и решениях страны — читайте в разделе «Политика России» на Life.ru.

