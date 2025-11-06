Дни культуры Приморского края пройдут в 2026 году в провинции Гуандун КНР

«Многое сделано, но до конца года запланирован еще ряд мероприятий, в том числе совместных. Так, с 27 октября по 1 ноября во Владивостоке проходит Третья Дальневосточная Хоровая олимпиада, в которой принимают участие коллективы из Китая. В декабре в рамках Дней Приморского края в провинции Ляонин пройдут гастроли артистов Приморской сцены Мариинского театра — это балет “Тысяча и одна ночь” в городе Шэньян, гастроли Приморского академического театра имени Горького в Даляне, а также совместный симфонический концерт Приморской краевой филармонии и Шэньянской консерватории. После завершения перекрестных годов работа продолжится в обычном, активном режиме. На 2026 год уже запланированы Дни культуры Приморского края в провинции Гуандун», — подчеркнула Вера Щербина.