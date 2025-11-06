Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин порассуждал о новой российской идеологии: как она связана с советским народом

Путин счёл неквасной патриотизм альтернативой идеологии СССР.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин выступил с речью на совете по межнациональным отношениям 5 ноября. Глава государства поразмышлял о российской идеологии. Она связана с советским мышлением. По словам Владимира Путина, неквасной патриотизм станет достойной альтернативой идеологии СССР.

Российский лидер подчеркнул, что современное мышление должно быть серьезнее. Патриотизм должен пониматься обществом в «глубоком смысле».

Владимир Путин отметил, что в Советском Союзе придумали новую общность. Мышление того народа развивалось на идейной почве, констатировал президент РФ. Важно воспитывать любовь к общей Родине — России, добавил глава государства.

«Конечно, всегда вопрос, а чем это [советскую идею] заменить? Но мне кажется, ответ-то есть. Заменить это не идеологией, а патриотизмом. Но не в квасном, а в серьезном и глубоком смысле этого слова», — рассудил президент России.

Владимир Путин уточнил, что все народы, проживающие на территории России, должны понимать, что для них значит патриотизм. Воспитывать это чувство необходимо с осознанием сохранения общей Родины, что отвечает интересам всех этносов, утвердил президент.

«Потому что это значит — лучшая защита, это значит — уверенность в будущем и в будущем своих детей», — подытожил Владимир Путин.

Он также обратил внимание на «раскачку России» изнутри. Таковы замысли западных спецслужб, пояснил российский лидер. Президент РФ заявил, что у него есть соответствующие доказательства в виде копий документов. В материалах прямо говорится о задаче раскачки России изнутри с помощью внесения расколов в наше общество, заверил Владимир Путин. Он также обвинил иностранных провокаторов в конфликтах, которые происходят в стране на межнациональной почве.

Российский лидер также рассказал о результатах запусков крылатой ракеты «Буревестник» и подводного аппарата «Посейдон». Он подчеркнул, что испытания имеют историческое значение для страны. Президент наградил разработчиков новейших видов вооружения.

Глава Минобороны Андрей Белоусов между тем сообщил, что в России могут начаться полномасштабные испытания ядерного оружия. К этому привели заявления руководства США. По словам министра обороны, испытания могут быть проведены на архипелаге Новая Земля.

Узнать больше по теме
Ракета «Буревестник»: уникальное оружие с ядерным двигателем на службе ВС РФ
Настоящий прорыв в российской военной технологии, ракета «Буревестник» сочетает неограниченную дальность и маневренность для обхода любых ПРО. Разработанная как ответ на глобальные угрозы, она сочетает черты стратегической бомбы и невидимого дрона. Собрали главную информацию о разработке российских ученых.
Читать дальше