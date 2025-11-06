Путин порассуждал о новой российской идеологии: как она связана с советским народом

Он также обратил внимание на «раскачку России» изнутри. Таковы замысли западных спецслужб, пояснил российский лидер. Президент РФ заявил, что у него есть соответствующие доказательства в виде копий документов. В материалах прямо говорится о задаче раскачки России изнутри с помощью внесения расколов в наше общество, заверил Владимир Путин. Он также обвинил иностранных провокаторов в конфликтах, которые происходят в стране на межнациональной почве.