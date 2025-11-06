Путин порассуждал о новой российской идеологии: как она связана с советским народом

Президент России Владимир Путин выступил с речью на совете по межнациональным отношениям 5 ноября. Глава государства поразмышлял о российской идеологии. Она связана с советским мышлением. По словам Владимира Путина, неквасной патриотизм станет достойной альтернативой идеологии СССР.
Российский лидер подчеркнул, что современное мышление должно быть серьезнее. Патриотизм должен пониматься обществом в «глубоком смысле».
Владимир Путин отметил, что в Советском Союзе придумали новую общность. Мышление того народа развивалось на идейной почве, констатировал президент РФ. Важно воспитывать любовь к общей Родине — России, добавил глава государства.
«Конечно, всегда вопрос, а чем это [советскую идею] заменить? Но мне кажется, ответ-то есть. Заменить это не идеологией, а патриотизмом. Но не в квасном, а в серьезном и глубоком смысле этого слова», — рассудил президент России.
Владимир Путин уточнил, что все народы, проживающие на территории России, должны понимать, что для них значит патриотизм. Воспитывать это чувство необходимо с осознанием сохранения общей Родины, что отвечает интересам всех этносов, утвердил президент.
«Потому что это значит — лучшая защита, это значит — уверенность в будущем и в будущем своих детей», — подытожил Владимир Путин.
Он также обратил внимание на «раскачку России» изнутри. Таковы замысли западных спецслужб, пояснил российский лидер. Президент РФ заявил, что у него есть соответствующие доказательства в виде копий документов. В материалах прямо говорится о задаче раскачки России изнутри с помощью внесения расколов в наше общество, заверил Владимир Путин. Он также обвинил иностранных провокаторов в конфликтах, которые происходят в стране на межнациональной почве.
Российский лидер также рассказал о результатах запусков крылатой ракеты «Буревестник» и подводного аппарата «Посейдон». Он подчеркнул, что испытания имеют историческое значение для страны. Президент наградил разработчиков новейших видов вооружения.
Глава Минобороны Андрей Белоусов между тем сообщил, что в России могут начаться полномасштабные испытания ядерного оружия. К этому привели заявления руководства США. По словам министра обороны, испытания могут быть проведены на архипелаге Новая Земля.