Уроженец Красноярска Виталий Королев возглавил Тверскую область

Виталию Геннадьевичу 45 лет. У него три высших образования. В 2002 году Королев закончил КрасГАУ, получив специальность «юриспруденция». Годом позже получил специальность «филология, английский язык». В 2007 году он закончил магистерскую программу МГИМО по экономике. Виталий Королев — кандидат экономических наук, доцент.