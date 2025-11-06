Ричмонд
Уроженец Красноярска Виталий Королев возглавил Тверскую область

Его назначили временно исполняющим обязанности губернатора региона.

Источник: Комсомольская правда

Уроженец Красноярска Виталий Королев возглавил Тверскую область. Он назначен временно исполняющим обязанности губернатора региона. Указ подписал Президент страны Путин. Их встреча состоялась 4 ноября.

Виталию Геннадьевичу 45 лет. У него три высших образования. В 2002 году Королев закончил КрасГАУ, получив специальность «юриспруденция». Годом позже получил специальность «филология, английский язык». В 2007 году он закончил магистерскую программу МГИМО по экономике. Виталий Королев — кандидат экономических наук, доцент.

До настоящего момента он работал замруководителя Федеральной антимонопольной службы России. Имеет классный чин «Действительный государственный советник РФ 2 класса».