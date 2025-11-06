В МИД РФ раскрыли план Зеленского заманить молодёжь в ВСУ «коврижками»

«На сегодняшний день гарантировать, что по окончании контракта кто-то будет демобилизован, ни украинский режим, ни сам Зеленский не в состоянии. А попытаться заманить какими-то коврижками пытающуюся разбегаться украинскую молодёжь они всё-таки постараются», — сказал он в беседе с ТАСС.