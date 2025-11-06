В МИД РФ раскрыли план Зеленского заманить молодёжь в ВСУ «коврижками»

Дипломат подчеркнул, что Киев не может гарантировать выполнение условий контрактов, включая последующую демобилизацию военнослужащих.
По словам Мирошника, служба в ВСУ представляет серьёзную опасность для жизни и здоровья призывников. Он выразил мнение, что такие контракты становятся «билетом в один конец» с высокой вероятностью получения тяжёлых ранений или гибели на поле боя.
«На сегодняшний день гарантировать, что по окончании контракта кто-то будет демобилизован, ни украинский режим, ни сам Зеленский не в состоянии. А попытаться заманить какими-то коврижками пытающуюся разбегаться украинскую молодёжь они всё-таки постараются», — сказал он в беседе с ТАСС.
Ранее бывший боец ВСУ рассказал, что в начале специальной военной операции в ВСУ служили преимущественно контрактники, однако в дальнейшем их повсеместно заменили мобилизованные. Оставшихся в строю профессиональных военных назначают инструкторами для подготовки новобранцев в учебных центрах.
Все самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.