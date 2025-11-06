Ричмонд
Касым-Жомарт Токаев прибыл с визитом в Вашингтон

Касым-Жомарт Токаев прибыл с визитом в Вашингтон, сообщает Акорда.

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 6 ноя — Sputnik. Касым-Жомарт Токаев прибыл с визитом в Вашингтон, сообщает Акорда.

В аэропорту его встретил первый заместитель Госсекретаря США Кристофер Ландау.

«Токаев проведет переговоры с президентом Дональдом Трампом, а также примет участие в саммите “Центральная Азия — США”, — сообщили в пресс-службе президента.

В столице США Токаева встретили студенты из Казахстана, обучающиеся в Вашингтоне. Он провел с соотечественниками краткую беседу, сообщает Акорда.

