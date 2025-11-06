АСТАНА, 6 ноя — Sputnik. Касым-Жомарт Токаев прибыл с визитом в Вашингтон, сообщает Акорда.
В аэропорту его встретил первый заместитель Госсекретаря США Кристофер Ландау.
«Токаев проведет переговоры с президентом Дональдом Трампом, а также примет участие в саммите “Центральная Азия — США”, — сообщили в пресс-службе президента.
В столице США Токаева встретили студенты из Казахстана, обучающиеся в Вашингтоне. Он провел с соотечественниками краткую беседу, сообщает Акорда.
Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.Читать дальше