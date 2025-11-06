Ричмонд
Трамп неожиданно призвал Сенат к «ядерной опции» ради окончания шатдауна

Президент США Дональд Трамп обратился к сенаторам-республиканцам с призывом как можно скорее положить конец шатдауну — остановке работы правительства, вызванной отсутствием утверждённого бюджета.

Президент США Дональд Трамп обратился к сенаторам-республиканцам с призывом как можно скорее положить конец шатдауну — остановке работы правительства, вызванной отсутствием утверждённого бюджета. Об этом он заявил во время завтрака с членами своей партии.

«Нам нужно открыть страну. И сделать это можно уже сегодня — просто отмените правило филибастера» (под «ядерной опцией» подразумевается отмена процедуры филибастера), — подчеркнул Трамп. Он пояснил, что без отмены этой процедуры, позволяющей меньшинству блокировать решения в сенате, работа конгресса будет парализована на годы.

Шатдаун в США начался 1 октября, когда стартовал новый финансовый год, а конгресс не успел согласовать бюджет. Это привело к частичной остановке работы федеральных учреждений, финансируемых напрямую из бюджета.

Трамп обвинил демократов в срыве переговоров и заявил, что нынешнюю ситуацию намерен использовать для реформ — сокращения персонала, урезания выплат и отказа от программ, которые не поддерживают республиканцы.

Хотя партия Трампа контролирует обе палаты конгресса, для утверждения закона о финансировании правительства в сенате необходимо 60 голосов, тогда как у республиканцев их всего 53.

Глава Национального экономического совета Кевин Хассет предупредил, что затяжной шатдаун может нанести экономике ущерб до 15 миллиардов долларов в неделю из-за остановки деятельности госучреждений и задержек в выплатах.

Шатдаун в США: почему правительство Штатов приостановило работу и чем это может обернуться
Временная приостановка работы государственных органов в США, которая происходит при отсутствии утвержденного бюджета — так можно описать понятие «шатдаун». В материале разбираем, почему он наступает, какие процессы сопровождают его введение и к чему это может привести. Отдельное внимание уделим актуальным событиям 2025 года.
