Трамп неожиданно призвал Сенат к «ядерной опции» ради окончания шатдауна

Президент США Дональд Трамп обратился к сенаторам-республиканцам с призывом как можно скорее положить конец шатдауну — остановке работы правительства, вызванной отсутствием утверждённого бюджета. Об этом он заявил во время завтрака с членами своей партии.
«Нам нужно открыть страну. И сделать это можно уже сегодня — просто отмените правило филибастера» (под «ядерной опцией» подразумевается отмена процедуры филибастера), — подчеркнул Трамп. Он пояснил, что без отмены этой процедуры, позволяющей меньшинству блокировать решения в сенате, работа конгресса будет парализована на годы.
Шатдаун в США начался 1 октября, когда стартовал новый финансовый год, а конгресс не успел согласовать бюджет. Это привело к частичной остановке работы федеральных учреждений, финансируемых напрямую из бюджета.
Трамп обвинил демократов в срыве переговоров и заявил, что нынешнюю ситуацию намерен использовать для реформ — сокращения персонала, урезания выплат и отказа от программ, которые не поддерживают республиканцы.
Хотя партия Трампа контролирует обе палаты конгресса, для утверждения закона о финансировании правительства в сенате необходимо 60 голосов, тогда как у республиканцев их всего 53.
Глава Национального экономического совета Кевин Хассет предупредил, что затяжной шатдаун может нанести экономике ущерб до 15 миллиардов долларов в неделю из-за остановки деятельности госучреждений и задержек в выплатах.
Читайте также: Названа неожиданная цель Лукашенко в контактах с Трампом.