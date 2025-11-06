Дудаков: мэр Нью-Йорка Мамдани будет вводить санкции против Израиля

Политолог-американист Малек Дудаков допустил, что новый мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани будет вводить санкции против Израиля на своем уровне.
«В Нью-Йорке состоялись очень драматичные мэрские выборы, на которых в целом вполне ожидаемо победил кандидат Зохран Мамдани. Он станет первым социалистом, первым мусульманином и первым индийцем на посту главы крупнейшего американского мегаполиса. Нью-Йорк является самым большим по населению американским городом. Численность населения Нью-Йорка — 8 миллионов человек, ежегодный бюджет — в районе 120 миллиардов долларов. И теперь этим хозяйством будет управлять 34-летний неофит с очень левыми взглядами», — сказал Дудаков в беседе с aif.ru.
Очень показательно то, обратил внимание эксперт, что мусульманин Мамдани стал мэром главного еврейского города Америки и, вероятно, будет использовать свое новое положение для работы против Израиля.
«В Нью-Йорке, по разным оценкам, 10−15% населения имеют еврейские корни… Думаю, что он, конечно, будет пытаться на своем городском уровне вводить санкции против Израиля, например, запрещать работать с компаниями, которые сотрудничают с Израилем, особенно с ЦАХАЛ, и так далее и тому подобное. То есть здесь, конечно, израильское лобби оказывается в проигравших», — отметил Дудаков.
Напомним, что одним из обещаний нового мэра Нью-Йорка является исполнение требования МУС, а именно — арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, если тот появится в городе.
Ранее Дудаков не исключил, что президент США Дональд Трамп из-за конфликта с Мамдани может ввести войска в город.
Мамдани — представитель Демократической партии США и левого крыла движения Democratic Socialists of America. До избрания мэром он занимал пост члена Ассамблеи штата Нью-Йорк от района Куинс.
В 2018 году Мамдани получил гражданство США, сохранив паспорт Уганды. Женат на американке сирийского происхождения художнице Раме Дуваджи. Исповедует ислам шиитского толка.