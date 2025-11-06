Дудаков: мэр Нью-Йорка Мамдани будет вводить санкции против Израиля

«В Нью-Йорке, по разным оценкам, 10−15% населения имеют еврейские корни… Думаю, что он, конечно, будет пытаться на своем городском уровне вводить санкции против Израиля, например, запрещать работать с компаниями, которые сотрудничают с Израилем, особенно с ЦАХАЛ, и так далее и тому подобное. То есть здесь, конечно, израильское лобби оказывается в проигравших», — отметил Дудаков.