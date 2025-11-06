Официальный представитель МИД России Мария Захарова в 82-ю годовщину освобождения Киева от немецко-фашистских захватчиков заявила, что, по её словам, приближается день освобождения Украины от «засилья нацистских временщиков».
Об этом сообщает «ТАСС». Захарова отметила, что любые попытки стереть из народной памяти героические страницы истории обречены на провал.
Она подчеркнула, что, по мнению российского внешнеполитического ведомства, нынешние киевские власти «опустошают страну ради собственных интересов», и выразила уверенность, что их власть «не вечна».
Ранее, 5 ноября, дипломат заявила, что Украина могла бы стать «экономической жемчужиной и кормилицей Европы», если бы не политика западных стран. В тот же день она назвала Украину «камнем на шее тонущей Европы», обвинив ЕС в разрушении собственных экономических и политических основ.
