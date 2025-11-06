Совет ЕС: Средства гражданского бюджета Евросоюза пойдут на оборону

Ранее сообщалось, что Россия предупредила о жёстком ответе на любые попытки конфискации её активов в Евросоюзе. Заместитель министра иностранных дел Александр Грушко заявил, что у РФ есть достаточно возможностей для политического и экономического реагирования, которое будет ощутимым для ЕС. Он подчеркнул, что конфискация активов подорвёт доверие к европейской финансовой системе и спровоцирует отток капитала. Любые действия с российскими активами без согласия Москвы будут расценены как грубое нарушение международного права.