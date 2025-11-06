Совет ЕС: Средства гражданского бюджета Евросоюза пойдут на оборону

«Инвестиции в оборону: председательствующая в Совете ЕС Дания и Европарламент достигли предварительного соглашения… Оно откроет для обороны существующие фонды ЕС, которые обычно используются в гражданских целях», — говорится в публикации.
В результате Украина будет ассоциирована с Европейским оборонным Фондом.
В заявлении на сайте Совета ЕС также говорится, что соглашение увеличит финансирование инвестиций, связанных с обороной, благодаря изменениям в программах STEP, «Горизонт Европа», EDF, DEP и MIE. Конкретные детали перераспределения средств пока не уточняются, однако в заявлении подчёркивается необходимость формального одобрения со стороны Совета ЕС и Европарламента.
Ранее сообщалось, что Россия предупредила о жёстком ответе на любые попытки конфискации её активов в Евросоюзе. Заместитель министра иностранных дел Александр Грушко заявил, что у РФ есть достаточно возможностей для политического и экономического реагирования, которое будет ощутимым для ЕС. Он подчеркнул, что конфискация активов подорвёт доверие к европейской финансовой системе и спровоцирует отток капитала. Любые действия с российскими активами без согласия Москвы будут расценены как грубое нарушение международного права.
Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.