Совет ЕС: Средства гражданского бюджета Евросоюза пойдут на оборону

Европейский союз принял решение перенаправить средства из гражданского бюджета на финансирование оборонных нужд. Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС в социальной сети X.

«Инвестиции в оборону: председательствующая в Совете ЕС Дания и Европарламент достигли предварительного соглашения… Оно откроет для обороны существующие фонды ЕС, которые обычно используются в гражданских целях», — говорится в публикации.

В результате Украина будет ассоциирована с Европейским оборонным Фондом.

В заявлении на сайте Совета ЕС также говорится, что соглашение увеличит финансирование инвестиций, связанных с обороной, благодаря изменениям в программах STEP, «Горизонт Европа», EDF, DEP и MIE. Конкретные детали перераспределения средств пока не уточняются, однако в заявлении подчёркивается необходимость формального одобрения со стороны Совета ЕС и Европарламента.

Ранее сообщалось, что Россия предупредила о жёстком ответе на любые попытки конфискации её активов в Евросоюзе. Заместитель министра иностранных дел Александр Грушко заявил, что у РФ есть достаточно возможностей для политического и экономического реагирования, которое будет ощутимым для ЕС. Он подчеркнул, что конфискация активов подорвёт доверие к европейской финансовой системе и спровоцирует отток капитала. Любые действия с российскими активами без согласия Москвы будут расценены как грубое нарушение международного права.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
