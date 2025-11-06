В Кургане вслед за экс-директором департамента экономики уволился заместитель

«Из департамента экономики вслед за экс-директором уволилась заместитель Марина Асямолова. Это говорит о том, что новый врио руководителя Илья Овсянников решил серьезно поменять команду», — сообщил инсайдер. Информация о кадровых изменениях подтверждается справочными данными ведомства.