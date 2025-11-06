Ричмонд
В Кургане вслед за экс-директором департамента экономики уволился заместитель

В департаменте экономического развития Курганской области вслед за уходом директора Владимира Ковалева уволилась заместитель Марина Асямолова. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник, приближенный к региональным властям.

Из департамента экономики Курганской области уволилась замдиректора Марина Асямолова.

«Из департамента экономики вслед за экс-директором уволилась заместитель Марина Асямолова. Это говорит о том, что новый врио руководителя Илья Овсянников решил серьезно поменять команду», — сообщил инсайдер. Информация о кадровых изменениях подтверждается справочными данными ведомства.

На этой должности Асямолова работала с декабря прошлого года. До этого повышения чиновница возглавляла в департаменте управление развития рыночной инфраструктуры.

Ранее URA.RU писало, что в курганском департаменте АПК усилили экономический блок чиновницей из Половинского округа. Должность главного специалиста получила Виктория Микова, которая ранее работала руководителем отдела по управлению муниципальным имуществом и закупкам в администрации муниципалитета.