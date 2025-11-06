Трамп призвал Сенат использовать «ядерную опцию» для завершения шатдауна

«Я думаю, нам следует применить “ядерную опцию”. Кстати, это совершенно другой “ядерный” вариант, речь идёт об отмене филибастера», — заявил Трамп.
Филибастер представляет собой механизм, который позволяет затягивать голосование в парламенте. Он требует одобрения двух третей законодателей для завершения дебатов. При равном распределении голосов оппозиция использует филибастер, чтобы блокировать законопроекты, даже если у них есть необходимое большинство голосов.
Шатдаун — это остановка работы правительства США, происходящая из-за нехватки финансирования в связи с непринятием бюджета.
Ранее Life.ru сообщал, что один из самых продолжительных шатдаунов в истории США уже привёл к массовым сокращениям финансирования в разных сферах, включая ядерную, космическую и транспортную отрасли. Американцы также столкнулись с дефицитом продуктов.
