Дудаков: бизнес-элиты Нью-Йорка после победы Мамдани подумывают о переезде

Политолог-американист Малек Дудаков прогнозирует, что после победы на выборах мэра Нью-Йорка кандидата от Демократической партии, представителя левого крыла движения Democratic Socialists of America Зохрана Мамдани город начнут покидать бизнес-элиты.
«Зохран Мамдани олицетворяет собой новое молодое поколение демократов. Его программа включает сокращение бюджета полиции, расширение различных социальных программ, резкое увеличение налогов для богатых белых жителей Нью-Йорка, ну и в целом, думаю, удушение Уолл-стрит, потому что ему нужно будет где-то искать деньги для создания, например, тех же государственных магазинов с субсидируемыми ценами, для выполнения обещания о введении бесплатного проезда в общественном транспорте и так далее. Реформы Мамдани планирует радикальные, и далеко не факт, что ему удастся все реализовать. Но в любом случае он будет пытаться показать, что новые социалисты не просто критикуют положение дел в Америке, но и что-то делают конкретное для решения проблем, реализации предвыборных обещаний», — сказал Дудаков.
Политолог добавил, что победа Мамдани уже вызывает панику у бизнес-элиты Нью-Йорка из-за намерения нового мэра Нью-Йорка повысить налоги.
«Представители бизнес-элит Нью-Йорка надеялись на то, что социалист в их городе на выборах не победит. И теперь многие из них всерьез подумывают о релокации в другие штаты, потому что не хотят испытывать на себе последствия социальных экспериментов, которые запланировал в отношении них Мамдани», — сказал Дудаков.
При этом эксперт отметил, что победа Мамдани многих вдохновила, причем, как в США, так и в Европе.
«В США в 2026 году на выборах в Конгресс выдвигается большое количество левых кандидатов в разных округах, и они планируют сформировать серьезную фракцию в Конгрессе и влиять на принятие решений уже и на общенациональном уровне», — подытожил Дудаков.
Ранее Дудаков не исключил, что президент США Дональд Трамп из-за конфликта с новым мэром Нью-Йорка Зохраном Мамдани может ввести войска в город.
Напомним, президент США от Республиканской партии Дональд Трамп, назвал Мамдани радикальным левым и сумасшедшим коммунистом. В частности, глава государства пообещал, что не выделит городу деньги из федерального бюджета в случае победы этого кандидата.
Сам Мамдани заявил, что остановит нынешнего президента Соединенных Штатов. В частности, он пообещал покончить с коррупцией, благодаря которой «подобные Трампу миллиардеры смогли уклоняться от налогов». Кроме того, он отметил, что Нью-Йорк построен иммигрантами и теперь его «возглавит иммигрант».
Мамдани — представитель Демократической партии США и левого крыла движения Democratic Socialists of America. До избрания мэром он занимал пост члена Ассамблеи штата Нью-Йорк от района Куинс.
В 2018 году Мамдани получил гражданство США, сохранив паспорт Уганды. Женат на американке сирийского происхождения художнице Раме Дуваджи. Исповедует ислам шиитского толка.