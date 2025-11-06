Путин предложил «серьезный патриотизм» как альтернативу советской идеологии

Президент России Владимир Путин на заседании совета по межнациональным отношениям заявил, что «серьезный, неквасной патриотизм» может стать альтернативой идеологии СССР. Стенограмма выступления опубликована на сайте Кремля.
Глава государства отметил, что в Советском Союзе была выработана эффективная модель, стиравшая противоречия между гражданской и национальной идентичностью — создание «советского народа». Эта модель, по словам Путина, была идеологизирована и активно продвигалась, говорится на сайте.
— И у нас, конечно, всегда вопрос, а чем это заменить? Но мне кажется, ответ-то есть. Заменить это не идеологией, а патриотизмом. Но не в квасном, а в серьезном и глубоком смысле этого слова, — предложил российский лидер.
В октябре российский лидерн заявил, что современная западная пропаганда не особо отличается от «штампов пропаганды советской, еще советских времен». Владимир Путин подчеркнул, что сейчас среди аудитории есть большой спрос на более объективные новости. Об этом он заявил на мероприятии в честь 20-летнего юбилея телеканала RT.