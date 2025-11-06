Песков: решение по посланию Путина Федеральному собранию пока не принято

Решение по посланию президента России Владимира Путина Федеральному собранию РФ в 2025 году пока не принято, сообщил журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков.
Так он ответил на вопрос, планируется ли проводить это мероприятие.
«Глава государства сам выбирает время, которое, с его точки зрения, наилучшим образом отвечает потребностям. Пока решения нет», — сказал пресс-секретарь российского лидера, которого цитирует газета «Ведомости».
Песков также уточнил, что прямая линия с Путиным, которую совместят с большой пресс-конференцией, намечена на середину декабря.
Напомним, в сентябре пресс-секретарь президента РФ заявлял, что Владимир Путин до конца 2025 года обратится с посланием к Федеральному собранию. Он подчеркивал, что это мероприятие запланировано и обязательно состоится.