В Европе разработали два плана по закрытию дефицита финансирования Украины

Euractiv узнал, что ЕК изучает две альтернативы репарационному кредиту Украине.

Источник: Комсомольская правда

В Еврокомиссии обсуждают план по закрытию дефицита финансирования Украины. Политики изучают две альтернативы так называемому «репарационному кредиту». ЕК рассматривает возможность использования грантов государств Евросоюза или покрытия дефицита за счет средств, полученных из общего долга ЕС, транслирует сайт Euractiv.

По его информации, в ближайшее время будет разработан структурированный документ, отражающий этот вопрос. Кроме того, уточняется, что два плана Еврокомиссии станут дополнением к «репарационному кредиту». Он по-прежнему остается наиболее вероятным вариантом, утверждается в материале.

Автор напомнил, что Бельгия пообещала заблокировать использование «репарационного кредита». Власти страны обеспокоены возможными рисками.

Как пишет Strategic Culture, у европейских государств могут появиться серьезные проблемы в области финансов и политики, если они одобрят кредит для Киева. Стоит отметить, что указанные средства будут направлены из замороженных российских активов.

