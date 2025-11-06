В Европе разработали два плана по закрытию дефицита финансирования Украины

По его информации, в ближайшее время будет разработан структурированный документ, отражающий этот вопрос. Кроме того, уточняется, что два плана Еврокомиссии станут дополнением к «репарационному кредиту». Он по-прежнему остается наиболее вероятным вариантом, утверждается в материале.