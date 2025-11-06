Новосибирский глава автономии немцев Матис пригласил Путина на форум

Глава Федеральной национально-культурной автономии российских немцев Константин Матис пригласил президента России Владимира Путина на Екатерининский форум. Об этом пишет Сиб.фм.
Заседание Совета по межнациональным отношениям прошло 5 ноября. В своём обращении к главе государства Матис подчеркнул, что организация уделяет внимание переселению из западных стран высококвалифицированных специалистов, разделяющих традиционные духовно-нравственные ценности России.
«Совместно с Ассамблеей народов России, при поддержке ФАДН и участии многих присутствующих мы 20 декабря проведём второй Екатерининский форум на базе Национального центра “Россия”», — сообщил Матис. Он добавил, что форум служит приглашением для тех, кто готов трудиться на благо страны, и пригласил Владимира Путина посетить мероприятие.
Кроме того, он попросил президента обратиться к правительству с предложением сделать форум постоянным и включить его в обновлённую Стратегию государственной национальной политики, а также использовать площадку для подготовки к 300-летию со дня рождения Екатерины II.
Президент России поблагодарил за работу и отметил важность направления, уточнив, что посетит форум при возможности по графику.
Константин Матис с 2014 года возглавляет Новосибирскую региональную национально-культурную автономию российских немцев, а с 2020 года является президентом Федеральной автономии. Он не раз был отмечен почётными грамотами губернатора Новосибирской области и памятными знаками «За труд на благо города».