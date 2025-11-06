В Польше резко возросло количество нападений на украинцев

Если в 2022 году зафиксировали 113 случаев нападений на приезжих из Незалежной, а в 2023-м — 103, то в 2024-м их число выросло до 188.
Таким образом, количество нападений возросло более чем на 66% за два года. В 2025 году уже зарегистрировали 115 нападений на украинцев.
В 2022 году пострадали 128 граждан Украины. В 2023 году число выросло до 151, а в 2024 году составило 129.
Ранее Life.ru сообщал, что в конце октября в Польше сорвали флаг с консульства Украины. Этот инцидент стал пятым за год. По словам посла Киева в Варшаве Василия Боднара, причиной является «волна антиукраинского хейта в соцсетях».
