Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Польше резко возросло количество нападений на украинцев

В Польше наблюдают резкий рост количества нападений на граждан Украины. Об этом сообщает Gazeta Wyborcza. Сейчас в стране проживает от 1,5 до 2 миллиона украинцев.

Если в 2022 году зафиксировали 113 случаев нападений на приезжих из Незалежной, а в 2023-м — 103, то в 2024-м их число выросло до 188.

Таким образом, количество нападений возросло более чем на 66% за два года. В 2025 году уже зарегистрировали 115 нападений на украинцев.

В 2022 году пострадали 128 граждан Украины. В 2023 году число выросло до 151, а в 2024 году составило 129.

Ранее Life.ru сообщал, что в конце октября в Польше сорвали флаг с консульства Украины. Этот инцидент стал пятым за год. По словам посла Киева в Варшаве Василия Боднара, причиной является «волна антиукраинского хейта в соцсетях».

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.