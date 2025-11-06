В ЕС придумали две альтернативы «репарационному» кредиту, чтобы заткнуть дыру в бюджете Украины

Предложение, являющееся дополнением к так называемому «репарационному кредиту», предполагает выделение до €140 млрд для поддержки Киева в течение следующих 2−3 лет. Источники издания указывают, что этот вариант остаётся для ЕК предпочтительным, несмотря на отсутствие поддержки со стороны Бельгии. В Еврокомиссии уверены, что смогут разработать юридически обоснованный механизм, чтобы избежать обвинений в экспроприировании российских активов. Как заявили чиновники Politico, этот шаг рассматривается как «последний шанс» укрепить позиции Украины.