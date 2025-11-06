Евросоюз согласовал перенаправление средств гражданского назначения на оборону

«Достигнутое соглашение о стимулировании инвестиций в оборону в текущем бюджете ЕС является важной вехой в реализации плана ReArm Europe и в продвижении ЕС к повышению нашей обороноспособности к 2030 году. Нам необходимо максимально увеличить наши инвестиции в оборону и технологии двойного назначения, чтобы подготовиться к будущему — вместе с Европой и Украиной», — заявил министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен.