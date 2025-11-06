Экс-мэр Сургута пошел на сделку со следствием. Инсайд

«После выполнения всех условия соглашения ему смягчили меру пресечения. Филатов сможет рассчитывать на особый порядок рассмотрения уголовного дела в суде и закрытое заседание, а также на более мягкий срок наказания — не выше двух третей от максимального срока, предусмотренного уголовным кодексом по его статье. Предположительно, данные им показания могли лечь в основу обвинения других крупных политических фигур ХМАО», — строит версии инсайдер.