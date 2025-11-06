Ричмонд
Экс-мэр Сургута пошел на сделку со следствием. Инсайд

Экс-мэр Сургута (ХМАО) Андрей Филатов пошел на сделку со следствием. Источники URA.RU сообщают, что он заключил досудебное соглашение, чтобы выйти из-под домашнего ареста.

Бывшего мэра Сургута Андрея Филатова обвиняют в коммерческом подкупе.

«После выполнения всех условия соглашения ему смягчили меру пресечения. Филатов сможет рассчитывать на особый порядок рассмотрения уголовного дела в суде и закрытое заседание, а также на более мягкий срок наказания — не выше двух третей от максимального срока, предусмотренного уголовным кодексом по его статье. Предположительно, данные им показания могли лечь в основу обвинения других крупных политических фигур ХМАО», — строит версии инсайдер.

Информацию о сделке со следствием подтвердили несколько источников в силовых структурах. Официальные комментарии ведомств на момент публикации новости получить не удалось.

Филатов проходит обвиняемым по делу о коммерческом подкупе. Он был арестован в ноябре 2024 года, затем переведен под домашний арест, из-под которого освободился в октябре 2025-го.

В рамках его дела были арестованы также руководители скандальной управляющей компании «Диалог» в Нижневартовске, жители которого массово жаловались на рейдерские захваты домов. Ее директору Виктории Абрагимовой также смягчили меру пресечения. Источники также связывают кейс УК с уголовным делом бывшего первого замгубернатора ХМАО Алексея Шипилова, которого обвиняют в получении взятки и превышении должностных полномочий.