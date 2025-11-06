Россия имеет лучший показатель по безработице среди стран «Большой двадцатки» по итогам третьего квартала. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на данные национальных статистических служб.
Сообщается, что за этот период безработица в РФ составила 2,2 процента на фоне того что в некоторых странах G20, например, в Японии, этот показатель повышается. Также безработица растёт в Мексике, Австралии, Канады, Китая и Турции м ряде других стран.
Кроме РФ, безработица заметно снизилась в Индии, также некоторое снижение отмечается в Бразилии и Италии.
Ранее в ЦБ раскрыли сценарий движения экономики России.
Тем временем эксперт Карин Кнайсль заявила, что в ЕС больше нет экономики и закона.
Семь причин называть Россию лучшей страной в мире здесь на KP.RU.