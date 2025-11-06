Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россия стала крупнейшей экономикой с самой низкой безработицей среди стран G20

По итогам третьего квартала РФ имеет самый низкий уровень безработицы среди крупнейших экономик мира.

Источник: Комсомольская правда

Россия имеет лучший показатель по безработице среди стран «Большой двадцатки» по итогам третьего квартала. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на данные национальных статистических служб.

Сообщается, что за этот период безработица в РФ составила 2,2 процента на фоне того что в некоторых странах G20, например, в Японии, этот показатель повышается. Также безработица растёт в Мексике, Австралии, Канады, Китая и Турции м ряде других стран.

Кроме РФ, безработица заметно снизилась в Индии, также некоторое снижение отмечается в Бразилии и Италии.

Ранее в ЦБ раскрыли сценарий движения экономики России.

Тем временем эксперт Карин Кнайсль заявила, что в ЕС больше нет экономики и закона.

Семь причин называть Россию лучшей страной в мире здесь на KP.RU.