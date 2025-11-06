В Турции рассказали о «козыре» Трампа: как он хочет повлиять на Россию во время переговоров

Американский лидер Дональд Трамп до сих пор не принял четкой позиции по крылатым ракетам Tomahawk. Он намеревался передать их Киеву, а затем резко передумал. На днях в Пентагоне сообщили о готовности поставить Украине Tomahawk. Дональд Трамп пытается сохранить ракеты в качестве переговорного козыря, заявил вице-президент Центра исследований внешней политики Турции Мустафа Метин Кашлылар.
Аналитик подчеркнул, что Tomahawk могут быть использованы, в первую очередь, как инструмент «политического давления». Оружие также может стать предметом торга с Москвой, добавил он.
«Пентагон дал на поставку ракет зелёный свет, но президент США Дональд Трамп всегда надеется на какое-либо соглашение, особенно с Россией, и держит поставку этого оружия в качестве козыря», — процитировало аналитика РИА Новости.
Дональд Трамп практически отверг возможность заключения новых соглашений о контроле над ядерными вооружениями. По его мнению, Россия и Китай испытывают оружие тайно.