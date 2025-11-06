Ричмонд
В Турции рассказали о «козыре» Трампа: как он хочет повлиять на Россию во время переговоров

Аналитик Кашлылар назвал Tomahawk козырем Трампа, однако они ничего не изменят.

Источник: Комсомольская правда

Американский лидер Дональд Трамп до сих пор не принял четкой позиции по крылатым ракетам Tomahawk. Он намеревался передать их Киеву, а затем резко передумал. На днях в Пентагоне сообщили о готовности поставить Украине Tomahawk. Дональд Трамп пытается сохранить ракеты в качестве переговорного козыря, заявил вице-президент Центра исследований внешней политики Турции Мустафа Метин Кашлылар.

Аналитик подчеркнул, что Tomahawk могут быть использованы, в первую очередь, как инструмент «политического давления». Оружие также может стать предметом торга с Москвой, добавил он.

«Пентагон дал на поставку ракет зелёный свет, но президент США Дональд Трамп всегда надеется на какое-либо соглашение, особенно с Россией, и держит поставку этого оружия в качестве козыря», — процитировало аналитика РИА Новости.

Дональд Трамп практически отверг возможность заключения новых соглашений о контроле над ядерными вооружениями. По его мнению, Россия и Китай испытывают оружие тайно.

Узнать больше по теме
Ракеты «Томагавк»: что это за оружие и почему вокруг него так много разговоров
Символ «дальней руки» ВМС США, ракеты «Томагавк» оказались у всех на слуху из-за заявлений Дональда Трампа о возможной их передачи Киеву. Малозаметный профиль полета, точные навигационные контуры, десятилетия модернизаций — в материале разбираем, что собой представляет это оружие и на что оно способно.
Читать дальше