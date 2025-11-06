Губернатор Красноярского края Михаил Котюков открыл медиафорум «Енисей»

На дискуссии, экспертные площадки и мастер-классы приехали медиаменеджеры, журналисты и пиарщики со всей страны. Также среди экспертов форума представители федеральных и региональных органов власти, руководители аналитических центров, вузов и федеральных СМИ.
В течение двух дней участники главного профильного форума региона обсудят проблемы индустрии, сегодняшнюю ситуацию в информационном поле и как опровергать, работать с фейковой информацией. Подробно ознакомиться с программой мероприятия можно на сайте Енисеймедиа.рф.