Песков заявил, что Россия не готовится к ядерным испытаниям

Россия не готовится к ядерным испытаниям, но пытается разобраться в целесообразности таких действий, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Представитель главы государства уточнил, что президент России Владимир Путин, принимая во внимание слова участников недавнего совещания Совбеза РФ, поручил рассмотреть возможность начала такой подготовки.
«То есть мы не начинаем подготовку прямо сейчас, мы сначала пытаемся разобраться, нужно ли нам начинать такую подготовку с учётом того, что мы слышим из Соединённых Штатов Америки. Очень важно понимать это и четко видеть намерения Российской Федерации», — сказал Песков, слова которого приводит ТАСС.
Так он ответил на вопрос, согласны ли в Кремле с точкой зрения о том, что во время Карибского кризиса мир был дальше от угрозы ядерного конфликта, чем сегодня. Пресс-секретарь вновь подчеркнул, что российская сторона по-прежнему привержена всем обязательствам по всеобъемлющему запрещению ядерных испытаний.
Напомним, ранее глава Белого дома Дональд Трамп объявил о решении возобновить испытания американского ядерного оружия. При этом он не пояснил, идёт ли речь о подрыве боезарядов. 5 ноября Дмитрий Песков сообщил, что Россия не получала от США официального объяснения по поводу планов провести ядерные испытания.