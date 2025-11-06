Песков заявил, что Россия не готовится к ядерным испытаниям

«То есть мы не начинаем подготовку прямо сейчас, мы сначала пытаемся разобраться, нужно ли нам начинать такую подготовку с учётом того, что мы слышим из Соединённых Штатов Америки. Очень важно понимать это и четко видеть намерения Российской Федерации», — сказал Песков, слова которого приводит ТАСС.