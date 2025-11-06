Украинские военные начали использовать новый мессенджер

Ранее сообщалось, что в Италии один из самых крупных машиностроительных холдингов отправил в поддержку украинской армии 150 миллионов долларов. Речь идёт о компании Leonardo, которая не скрывает своё сотрудничество с турецким разработчиком дронов Baykar и крупным немецким производителем оружия Rheinmetall.