Раскрыто, какие варианты помощи Украине готовит Еврокомиссия

Европейская комиссия рассматривает два новых способа закрыть дефицит финансирования Украины, сообщает Euractiv со ссылкой на источники. Эти предложения станут альтернативой так называемому «репарационному кредиту».
Несмотря на разработку альтернатив, Еврокомиссия по-прежнему считает «репарационный кредит» наиболее подходящим решением. Однако Бельгия на саммите ЕС в октябре отказалась поддержать эту идею.
5 ноября премьер-министр Бельгии Берт де Вевер заявил, что страна согласится на план Еврокомиссии по использованию замороженных российских активов для финансирования кредита Киеву только при выполнении трёх условий.
